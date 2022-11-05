عاليه نصيف: راتب العامل الأجنبي بالحقول النفطية يعادل رواتب 246 موظفاً عراقياً

2022/11/05 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عالية نصيف، اليوم السبت،

رئيس الوزراء ووزير النفط بفتح تحقيق

حول استلام العمال الأجانب العاملين في

حقل الغراف النفطي رواتب أعلى بكثير من

راتب العامل العراقي خلافاً للقوانين

والتعليمات الح

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