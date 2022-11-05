2022/11/05 | 18:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعا خُصص لمناقشة ملف النازحين في مخيم الهول، فيما أكد الاجتماع على إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً.

وبحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء بأن “الاجتماع حضره، وزيرا الهجرة والمهجرين والداخلية، ومستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وممثلون عن منظمات اليونيسيف والهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهد الاجتماع التأكيد على “أهمية إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلهم وإدماجهم؛ تمهيداً لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض ذلك”.

وقام رئيس مجلس الوزراء، “خلال الاجتماع بتقويم ملف مخيم الهول كونه ينطوي على بعدين أمني وإنساني، وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها؛ من أجل السرعة في حسم هذا الملف، سواء في جانبه الإنساني أم الأمني وما يتطلبه من تدقيق أمني لجميع العائلات النازحة في المخيم”.

وتطرق الاجتماع الى “جهود العراق في التعاطي مع هذا الملف بإيجابية وسعيه لوضع حلول نهائية له، كذلك دعا المجتمع الدولي الى القيام بواجباته تجاه حل مشكلة النازحين في مخيم الهول” بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يترأس اجتماعاً خصّص لملف النازحين في “مخيم الهول”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يترأس اجتماعاً خصّص لملف النازحين في “مخيم الهول”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).