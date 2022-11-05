نينوى.. العلمليات المشتركة تقتل ثلاثة إرهابيين بعد محاصرتهم داخل نفق

2022/11/05 | 18:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، قتل 3 إرهابيين بعد محاصرتهم داخل نفق، في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة، إنه “وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبمراقبة الجهد الاستطلاعي من قيادة العمليات المشتركة، تمكن أبطال اللواء الثالث الفرقة السادسة عشرة ضمن قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق مع استخبارات مكافحة إرهاب نينوى وقوات سوات، من قتل ثلاثة إرهابيين بعد محاصرتهم والاشتباك معهم داخل نفق”.

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