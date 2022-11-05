إنطلاق مهرجان “أنا عراقي.. أنا أقرأ” في بغداد وست محافظات.. اليوم

2022/11/05 | 18:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلقت فعاليات مهرجان “أنا عراقي..أنا أقرأ”، اليوم السبت، وسط العاصمة بغداد، وست محافظات أخرى جنوبية ووسطى وشمالية.

وذكر مصدر، أن “المهرجان انطلق في حدائق كورنيش أبو نؤاس على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد، بمشاركة واسعة وكبيرة من مختلف الأعمار والفئات، وزادت أعداد الحاضرين في هذا على المهرجان السابق”.

وأشار إلى أن “محافظات البصرة وميسان والديوانية وديالى والأنبار ونينوى، شهدت أيضاً إقامة فعاليات المهرجان”.

وأقيمت النسخة الأولى من مهرجان “أنا عراقي..



أنا أقرأ” في العام 2013 بمبادرة من كتّاب ومثقفين وناشطين مدنيين شباب في حدائق أبو نؤاس وسط بغداد، وتكررت منذ ذلك الحين فعاليات المهرجان بمشاركة دور نشر، حيث تتبرع بعدد من الكتب مختلف العناوين لديها، كما يتبرع مواطنون ومثقفون بالكتب أيضاً التي يقتنيها زوار المهرجان مجاناً، والهدف من ذلك هو الحفاظ على القراءة الورقية بعد أن تأثرت بشكل واضح، بسبب القراءة الإلكترونية”.

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