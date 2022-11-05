2022/11/05 | 18:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 11/05/2022، اجتماعا خُصص...

ظهرت المقالة السوداني يعتزم وضع حلول نهائية لمعالجة ملف النازحين في مخيم الهول أولاً على المسلة.

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