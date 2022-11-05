2022/11/05 | 18:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: انتشرت ظاهرة المكالمات العشوائية، التي تكون بغرض إنشاء عملية نصب على...

ظهرت المقالة كيف تحظر المكالمات العشوائية على آيفون؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحظر المكالمات العشوائية على آيفون؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحظر المكالمات العشوائية على آيفون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).