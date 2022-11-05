وزير النفط : نخطط لاستثمار “1100 مقمق” من الغاز المصاحب الى جانب تطوير حقلي المنصورية وعكاس

2022/11/05 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم السبت، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، والعمل على ايقاف حرقه وصولاً الى مرحلة ( تصفير- الغاز المحروق )، مشيرا الى ان الكميات المتوقع اضافتها الى الانتاج الوطني من مشاريع استثمار الغاز المصاحب تصل إلى اكثر من […]

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