بالوثيقة..طلب نيابي لاستثناء القوات الامنية من حجب مفردات التموينية

2022/11/05 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن طلب نيابي لاستثناء القوات الامنية من حجب مفردات التموينية.

ادناه نص الطلب :-

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