2022/11/05 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت القوات العراقية، اليوم السبت، من قتل ما يسمى “أمير قاطع بادوش” ومفرزته الإرهابية وضبطت أحزمة ناسفة واسلحة في نينوى.وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/انه”بإشراف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل مايسمى بـ”أمير قاطع بادوش” ومفرزته الارهابية في نينوى المركز الخبري الوطني.

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