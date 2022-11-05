2022/11/05 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، عن تخطيطه لإستثمار 1100 مليون قدم مكعب قياسي “مقمق” من الغاز المصاحب، إضافة الى استثمار حقلي “عكاز والمنصورية” الغازيين.وقال وزير النفط حيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تخطط لإستثمار 1100 مليون”مقمق” من الغاز المصاحب المركز الخبري الوطني.

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