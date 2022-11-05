2022/11/05 | 19:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي أن خمس دول في الاتحاد بدأت استخدام احتياطياتها من الغاز من خزاناته تحت الأرضية، بعد أن كرّسته لتغطية العجز في الشتاء إثر العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لوكالة "إنترفاكس" الروسية فإن الدول المشار إليها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا.

ولفتت إلى أن هذا يحدث على خلفية انخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء.

وحسب مشغل الغاز الأوروبي، يبلغ مستوى احتياطيات الغاز الحالية في الخزانات 95% بواقع حوالي 102 مليار متر مكعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برودة الشتاء تجبر 5 دول أوروبية مبكرا على استخدام احتياطياتها من الغاز ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برودة الشتاء تجبر 5 دول أوروبية مبكرا على استخدام احتياطياتها من الغاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).