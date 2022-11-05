وزير النفط: نخطط لاستثمار اكثر من مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب

2022/11/05 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم

السبت، انه يخطط لاستثمار 1100 مليون قدم

مكعب قياسي "مقمق" من الغاز المصاحب،

اضافة الى استثمار حقلي عكاز

والمنصورية الغازيين.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة،

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