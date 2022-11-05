من خارج المحافظة.. عمليات ميسان تطيح بمتهمين بحوزتهم كيلو كريستال

2022/11/05 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم السبت، الإطاحة بثلاثة متهمين من خارج المحافظة، ضبط بحوزتهم كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة.

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