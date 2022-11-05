2022/11/05 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L8RJ8T7TwSg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتساب الشهادة وفق قانون 20 لسنة 2020 في قضايا مع المحامي سعد غازي العنزي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتساب الشهادة وفق قانون 20 لسنة 2020 في قضايا مع المحامي سعد غازي العنزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).