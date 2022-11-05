2022/11/05 | 19:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F1yVgSI5osw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عائلات نازحة تمتهن العمل في المزارع مقابل السكن) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عائلات نازحة تمتهن العمل في المزارع مقابل السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).