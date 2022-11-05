2022/11/05 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفق المئات من الأفيال والحيوانات البرية والحمر الوحشية في جميع أنحاء كينيا، وسط أطول موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفوق مئات الأفيال والحمر الوحشية في كينيا وسط أطول موجة جفاف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفوق مئات الأفيال والحمر الوحشية في كينيا وسط أطول موجة جفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).