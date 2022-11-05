2022/11/05 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، اليوم السبت، على ضرورة توفير امرين قبل تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال جميل لـ(بغداد اليوم)، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحتاج الى توفير أمرين مهمين قبل تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة".

وبين أن "الأمر الأول هو التخصيصات المالية للعملية الانتخابية، اما الامر الثاني هو تشريع قانون للانتخابات، فيجب تحديد القانون قبل الموعد"، مشيرًا إلى أن "هناك قوانين فيها صعوبة بالاجراءات وتحتاج إلى وقت من أجل العمل عليها وتطبيقها بالانتخابات، ولهذا نحن ننتظر شكل القانون الجديد وكذلك التخصيصات المالية".

وتسعى عدد من القوى السياسية لتغيير قانون الانتخابات السابق الذي تسبب بنتائج انتخابية مثيرة للجدل بقيت آثارها طويلا وأخرت تشكيل الحكومة لعام كامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: لا انتخابات مبكرة قبل التخصيصات المالية وتشريع قانون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: لا انتخابات مبكرة قبل التخصيصات المالية وتشريع قانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).