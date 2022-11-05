القاضي الروسي الذي حكم بإعدام بريطانيين في أوكرانيا

2022/11/05 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض قاض روسي، حكم على بريطانيين اثنين بالإعدام، لمحاولة اغتيال، وهو الآن في حالة حرجة، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

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