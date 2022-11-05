طيران الإمارات تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2022

2022/11/05 | 19:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تعرض طيران الإمارات طائرتها الإيرباص A380 بتقسيم أربع درجات في الدورة السادسة من معرض البحرين الدولي للطيران (BIAS) 2022، الذي يقام في المدة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بقاعدة الصخير الجوية.



وفي حين سيحقق ظهور A380 نجاحاً مؤكداً، فإن حظوظ شقيقتها الصغرى طائرة التدريب إمبراير Phenom 100EV التابعة لأكاديمية الإمارات لتدريب على الطيران لن تقل عنها، إذ يتوقع أن تلقى اهتماماً كبيراً من زوار المعرض.

وهذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها طيران الإمارات بأكبر طائرة تجارية في العالم في معرض البحرين للطيران.



وسوف يتاح لزوار المعرض الاطلاع على المرافق والتجهيزات الفريدة والمتقدمة التي توفرها طائرة الإمارات A380 للركاب، بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة.

ومن المتوقع أن تستقطب طائرة الإمارات الإيرباص A380 ذات الأربع درجات أعداداً كبيرة من الزوار في معرض البحرين الدولي للطيران.



وتتميز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بلمسات خشبية أنيقة مشابهة لدرجة الأعمال.



وصُمّمت المقاعد لتوفير الراحة والدعم المثاليين مع مساند رأس قابلة للتعديل في 6 أوضاع.



ويتميز المقعد الجلدي ذو اللون الكريمي بامتداد واسع يصل إلى 40 بوصة، وعرض 19.5 بوصة، وقابلية انحناء 8 بوصات في وضع المهد المريح مع مساحة رحبة لتمديد الساقين.



ويتضمّن مسنداً للساقين ومسنداً للقدمين، ما يوفر مزيداً من الراحة، بالإضافة إلى العديد من اللمسات الأخرى المدروسة، مثل نقاط الشحن التي يمكن الوصول إليها بسهولة وطاولة جانبية للمشروبات.

وطيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 في العالم.



وتشغل حالياً نحو 80 طائرة من هذا الطراز تخدم 37 وجهة في 26 دولة انطلاقاً من دبي، مع خطط لتشغيل المزيد من خدمات A380 بحلول نهاية عام 2022.



وبدأت طيران الإمارات للتو برنامجاً ضخماً يستغرق تنفيذه عامين، لتحديث 120 طائرة، حيث سيجري تغيير المقصورات الداخلية، بما في ذلك تركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وتُعدّ أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين EFTA في دبي واحدة من أحدث مرافق التدريب على الطيران وأكثرها تطوراً في العالم.



وتمتلك الأكاديمية، بالإضافة إلى المدرسة الأرضية وأجهزة المحاكاة وسكن الطلاب، مدرجاً خاصاً لطائرات التدريب بطول 1800 متر وبرج مستقل لمراقبة الحركة الجوية.



وتعتبر طائرة إمبراير Phenom 100EV واحدة من خمس طائرات من هذا الطراز في أسطول الأكاديمية، الذي يضم تضم أيضاً 22 طائرة من طراز Cirrus SR22 G6.



وتتميز طائرة الإمبراير بإلكترونيات الطيران الحديثة وأول سطح طيران زجاجي يعمل باللمس في الصناعة على الإطلاق مصمم للطائرات التوربينية الخفيفة، ما يوفر للطلبة تدريباً قائماً على تخطيط الطيران.

وتخدم طيران الإمارات البحرين منذ عام 2000، وتشغل حاليا 3 رحلات يومية بين دبي ومطار البحرين الدولي.



وسبق لطيران الإمارات أن شغّلت طائرتها الرائدة A380 إلى البحرين عدة مرات في الماضي للاحتفال بفعاليات وطنية.

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