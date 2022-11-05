تعزيز التعاون الاقتصادي على طاولة مباحثات السوداني والسفير الهولندي

2022/11/05 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع السفير الهولندي يوهانيس لينديرت ساندي، السبت، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم السبت، سفير مملكة هولندا لدى العراق يوهانيس لينديرت ساندي والوفد المرافق له، وسلم الوفد رسالة تهنئة من رئيس الوزراء الهولندي السيد مارك روته، بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب العراقي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الاقتصادية والأمنية، وكذلك في مجالات التغير المناخي والزراعة والمياه والتعليم".

وجرى خلال اللقاء كذلك، "مناقشة مبادرة الحكومة الهولندية في توقيع مذكرة تعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون مع الوزارات الأمنية لنقل الخبرات والتدريب في مجال الأمن السيبراني وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة المخدرات".

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