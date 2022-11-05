"السواد" يغطي سماء البصرة.. لقطات من جحيم "القاتل الصامت" (فيديو)

2022/11/05 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وثق مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، سحب كثيفة من الدخان الأسود في سماء عاصمة العراق الاقتصادية، البصرة جنوبي البلاد، الناجم عن حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط.

وأظهر الفيديو الذي وثقه المدونون، وحصلت عليه (بغداد اليوم)، سحب من اللهب والدخان الأسود الناجمة عن حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط في حقل الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة.

ومنذ بدء إنتاج النفط في العراق والعالم، بدأت معه ممارسة حرق الغاز الصادر أثناء استخراج النفط الخامـ إذ تحرق الشركات النفطية الغاز لأن ذلك أقل تكلفة من معالجته وبيعه، إلا أن هذا الغاز المحترق مصدر كبير لتلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك تسببه بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان الذي يصفه الكثيرون بـ"القاتل الصامت".

وتعد محافظة البصرة نقطة ثقل إنتاج النفط في العراق، وتطلق "أكبر خمسة حقول للنفط" فيها نسبة "65% من الغاز المحروق حالياً"، وفق البنك الدولي.

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