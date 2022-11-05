سيدر بفوائد كبيرة.. الدفاع النيابية توضح حقيقة مشروع الخدمة الالزامية

2022/11/05 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، ان مشروع قانون الخدمة الالزامية سيدر بفوائد كبيرة على الشعب العراقي وهو قانون مهم اذا ما تم تطبيقه بصورة صحيحة دون مجاملات سياسية.

وقال عضو اللجنة وعد قدو في حديثه لـ (بغداد اليوم) ان "هناك جهات لديها مخاوف من هذا القانون لكن علينا ان نعالج جميع الأمور التي من شأنها إعطاء رصانة اكثر للقانون والمضي بخدمة الدولة ووضعه الأمني".

وتابع، قدو ان "موضوع أثقال كاهل الدولة مالياً بهذا التجنيد سيتم مناقشته سيما وان العراق لديه متطوعين على الملاك الدائم وعليه فأن الأمر يحتاج إلى تخصيصات مالية إضافية وعليه لن يمضي القانون مالم يستوفي جميع الجوانب".

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