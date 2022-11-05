الامن والدفاع النيابية: قانون خدمة العلم بحاجة الى مراجعة وتقويم

2022/11/05 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، ان قانون خدمة العلم الذي يعتزم البرلمان قراءته للمرة الأولى يوم غد الأحد بحاجة الى مراجعة وتقويم.وقال عضو اللجنة وعد قدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “قانون الخدمة الالزامية ليس بالجديد باعتباره كان موجودا في فترة النظام البائد الا ان الفترة الزمنية والفجوة الكبيرة بين الحقبتين جعلت القانون يحتاج الى معالجات كثيرة لتسهيل إمكانية تطبيقه على ارض الواقع بما يتلائم مع الوضع العام للبلاد”.

وأضاف: “نحن بحاجة الى مراجعة فقرات قانون الخدمة الالزامية وتقويمه وتعديل بعض الفقرات ليتم طرحه للتصويت وتهيئة السبل الكفيلة بتطبيقه على ارض الواقع”.

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