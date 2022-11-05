المندلاوي يدعو لإشراك جهاز مكافحة الارهاب بالتصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات

2022/11/05 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، لإشراك جهاز مكافحة الارهاب بالتصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان ان “المندلاوي استقبل بمقر اقامته اليوم السبت، الفريق الأول الركن “عبد الوهاب الساعدي”، رئيس جهاز مكافحة الارهاب، لبحث وضع الجهاز والامكانيات المتاحة، والإطلاع على العمليات النوعية التي ينفذها للقضاء على قيادات وافراد العصابات الإرهابية ودفع الخطر عن البلاد”.وثمن المندلاوي، وفقاً للبيان، “الانتصارات الكبيرة التي حققها جهاز مكافحة الارهاب والقوات الأمنية على المجاميع الارهابية وخلاياها النائمة، وانعكاسها على استقرار الوضع الأمني في البلاد”، داعياً إلى “الاستفادة من خبرات الجهاز واشراكه في عمليات التصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات ومكافحة الفساد بأعتبارها الوجه الآخر للارهاب”.

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