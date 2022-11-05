المنافذ الحدودية: ضبط 16 حاوية مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر بالبصرة

2022/11/05 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبطها (16) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط في البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”بالتعاون مع […]

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