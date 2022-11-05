خلال (24) ساعة.. القبض على (40) متهماً ومطلوباً في واسط

2022/11/05 | 20:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة واسط عن تنفيذها ممارسة أمنية ألقت خلالها القبض على 40 متهما ومطلوبا قضائياً في واسط خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال مصدر في شرطة واسط، أن “عمليات القبض نفذتها مفارز مشتركة من أفواج الطوارئ والأمن الوطني والإستخبارات وتم خلالها ضبط 25 دراجة نارية مخالفة فضلاً عن فرض 400 غرامة مرورية”.

وأشار المصدر الى انه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين والمطلوبين وإحالتهم إلى القضاء”.

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