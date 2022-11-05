المندلاوي يدعو لإشراك جهاز مكافحة الإرهاب في التصدي لجميع أنواع الفساد ودفع الخطر عن البلاد

2022/11/05 | 20:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم السبت، إلى إشراك جهاز مكافحة الإرهاب في التصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات والفساد.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان، أن “الأخير استقبل في مقر اقامته ببغداد، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، لبحث وضع الجهاز والامكانات المتاحة له، والإطلاع على العمليات النوعية التي ينفذها للقضاء على قيادات وأفراد العصابات الإرهابية ودفع الخطر عن البلاد”.

وثمّن المندلاوي الانتصارات الكبيرة التي حققها جهاز مكافحة الارهاب والقوات الأمنية على المجاميع الارهابية وخلاياها النائمة، وانعكاسها على استقرار الوضع الأمني في البلاد.

ودعا إلى الاستفادة من خبرات الجهاز واشراكه في عمليات التصدي لشبكات تهريب النفط والمخدرات ومكافحة الفساد باعتبارها الوجه الآخر للإرهاب.

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