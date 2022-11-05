مدرب المغرب يكشف رأيه في منتخبي كرواتيا وبلجيكا.. ويصف حكيمي بـ

2022/11/05 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الفريق سيكون منافس ومقاتل في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، نهاية العام الجاري.

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