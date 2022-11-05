تحرك نيابي يسبق حجب مفردات البطاقة التموينية عن أفراد الأمن

2022/11/05 | 20:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو مجلس النواب، عبدالأمير المياحي، باستثناء منتسبي الأجهزة الأمنية من حجب مفردات البطاقة التموينية.وقال المياحي في كتاب موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، حصلت عليه ايرث نيوز، إنه “نظرا للتضحيات الجسام التي قدمها ابناء القوات الامنية الذين سطروا بدمائهم الزكية اروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى الشر والظلام دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات […]

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