شاهد.. نزاع عشائري واشتباكات متواصلة في البصرة

2022/11/05 | 20:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نزاع عشائري واشتباكات متواصلة في البصرة pic.twitter.com/LyFB40ElDS — المسلة (@Almasalah2) November...

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نزاع عشائري واشتباكات متواصلة في البصرة أولاً على المسلة.

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