2022/11/05 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tBHr9EusA0Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | رغم انسحابهم.. استحقاقات الصدريين "تقيد" منهاج السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | رغم انسحابهم.. استحقاقات الصدريين "تقيد" منهاج السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).