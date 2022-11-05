الوقف الشيعي يقيم مسابقة ذوي الإعاقة البصرية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

2022/11/05 | 21:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام المركز الوطني لعلوم القرآن/ ديوان

الوقف الشيعي، مسابقة ذوي الإعاقة

البصرية الثالثة لحفظ القرآن الكريم

وتلاوته المؤهلة للمسابقات الدولية

بالتعاون مع المجمع العلمي للقرآن

الكريم في العتبة العباسية

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