عميد المعهد التقني كربلاء رئيساً في لجنة مناقشة رسالة ماجستير

2022/11/05 | 21:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترأس عميد المعهد التقني كربلاء

الأستاذ الدكتور فاضل محمد ظاهر لجنة

مناقشة رسالة ماجستير لإحدى طالبات

الدراسات العليا في قسم الهندسة

المدنية_كلية الهندسة في جامعة كربلاء

الموسومة: بـ(تقويم الأداء للخط

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