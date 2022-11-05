2022/11/05 | 21:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، مراسيم الايام الفاطمية في

عدد من الاقضية والمناطق التابعة

لمحافظة نينوى في تلعفر وسنجار وشريخان

السفلى والقبة.

وقال مدير مركز الصادق الأمين الثقافي

التابع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تحيي مراسيم الايام الفاطمية في عدد من الاقضية والمناطق التابعة لمحافظة نينوى (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تحيي مراسيم الايام الفاطمية في عدد من الاقضية والمناطق التابعة لمحافظة نينوى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).