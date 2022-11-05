دعوة نيابية لزيادة رواتب المتقاعدين

2022/11/05 | 21:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا النائب رعد الدهلكي، السبت، أربع جهات إلى زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.وذكر مكتب الدهلكي في بيان أن"النائب طالب بموجب كتاب رسمي ( رئيس الوزراء ، رئيس مجلس النواب ، اللجنة المالية و وزارة المالية ) زيادة رواتب المتقاعدين ويسبب المطالبة بثلاث نقاط :-1- الحالة المادية والمعيشية لهذه الفئة المتمثلة بقلة رواتبهم والتي لم تحصل عليها زيادة منذ سنوات طويلة .2- غالبية المتقاعدين غير مشمولين بقانون التقاعد الموحد لسنة 2014 .3- غالبية هذه الفئة من الورثه المستفيدين والذي ميز قانون التقاعد في الراتب التقاعدي حيث جعلة اقل من الاصيل"

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