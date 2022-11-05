نقابة الأكاديميين تحذر: عام 2030 سيشهد قبول مليون طالب في الجامعات والكليات

2022/11/05 | 21:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت نقابة الأكاديميين إن نحو مليون طالب سيُقبلون في الجامعات والكليات في العام 2030، الأمر الذي يدل على "غياب التخطيط" ويضع مؤسسات التعليم الحكومي أمام "حرج كبير".

وقال نقيب الأكاديميين مهند الهلال للصحيفة الرسمية، إن "العام المذكور سيشهد قبول الطلبة خارج الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، خاصة أن مخرجات وزارة التربية تضاعفت بشكل تجاوز الاحتياج الفعلي والتخطيطي لكل الكليات وبجميع الاختصاصات".

وتابع، أن "النمو السكاني الكبير في البلاد الذي يعد الأول في المنطقة، سيزيد من عدد المقبولين في الجامعات والكليات إلى نحو مليون طالب بحلول عام 2030"، مشيراً إلى أن "غياب التخطيط المسبق لاستيعاب هكذا أعداد يضع الدولة أمام حرج كبير ويدفعها إلى اللجوء للمؤسسات غير الرصينة المتمثلة بالتعليم الأهلي، خاصة أنها لم تثبت حتى الآن جدارتها، بل إن هناك العديد من الملاحظات واللغط على أدائها، وبالتالي فهي غير مؤهلة لأن تكون البديل للجامعات والكليات الحكومية".

وأفاد الهلال بأن "العامين الأخيرين شهدا توقفاً في الاستحداث بالجامعات الحكومية على مستوى البكالوريوس والدبلوم، بينما يطلق ذلك من دون رقيب في مؤسسات التعليم الأهلي"، عاداً ذلك "نقطة ومؤشراً سلبياً على أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدعاة للتفكير جلياً بشأن استيعاب مخرجات وزارة التربية المتنامية".

وأعلن الهلال، رفضه "إيقاف استحداث البرامج الدراسية في الجامعات والكليات الحكومية وإطلاقها في الأهلية بحجج واهية، أبرزها عدم توفر الموازنة"، معرباً عن "خشيته من أن تكون يد الاستثمار والمستثمرين والربحيين هي التي تقف وراء ذلك".

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