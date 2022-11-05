توب 5: إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة.. ومصر تواجه انتقادات قبيل قمة المناخ

2022/11/05 | 21:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اعتراف إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة "قبل حرب أوكرانيا"، وخطاب تركي الفيصل عن إيران وعلاقة السعودية وأمريكا وبوتين، ومصر تواجه انتقادات لاتهامها بـ"قمع نشطاء" قبل قمة المناخ، مرورًا بتوقيع بوتين مرسوم لتجنيد مدانين بجرائم خطيرة، وصولا إلى إعلان تداول فيديو نطق عارضة أزياء فرنسية لـ"الشهادة" وصورها عند الكعبة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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