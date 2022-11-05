أسباب عودة اليمين في إسرائيل

2022/11/05 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤشر نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى أن بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمينيين المتطرفين استغلوا التهديدات المزعومة للهوية اليهودية لإسرائيل والمخاوف من تزايد دور العرب في الحكومة، من أجل الفوز في الانتخابات.

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