2022/11/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ادلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، بأول تعليق على قانون التجنيد الالزامي الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه، حيث عبر الحزب عن مخاوفه من استخدام عسكرة المجتمع لمهاجمة الاقليم.

واكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، لـ(بغداد اليوم)، "ضرورة احترام قانون الخدمة الإلزامية وأن يكون معمولا به في كل العراق".

وتابع، أن "هناك تخوفاً من العقلية التي تحكم في بغداد وتسعى لعسكرة المجتمع بخطة لمهاجمة الكرد كما كان يحدث سابقا في الأنظمة السابقة التي كانت تتحكم في الجيش العراقي".

وأضاف أن "شرطنا أن تبقى إدارة البيشمركة بيد رئيس إقليم كردستان"، مبينا أن "الشرط الاخر هو أن المشمول الكردي بالخدمة العسكرية ينضم لقوات البيشمركة".

ويوم امس، نشرت ( بغداد اليوم)، نص مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الالزامي) في الجيش العراقي، الذي يعتزم مجلس النواب القيام بالقراءة الاولى له في جلسة الاحد المقبل.

وأعلن مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، انه سيشرع الاحد المقبل بمناقشة قانون الخدمة العسكرية الالزامية.

للاطلاع على نص القانون في الرابط ادناه:

https://drive.google.com/file/d/1uAGQjd5vRUs391bHygpBJcZ546UkQfb3/view

من جهته، أعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر أن المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة".

واشار الى ان "المضي بتشريع قانون خدمة العلم يضمن إعداد جيلٍ من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، مُلِمٍّ بالحقوق والواجبات ومتحفِّز لحفظ الدولة وسيادتها ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهُوية الوطنية".

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