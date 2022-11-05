العبادي ووزير الدفاع يؤكدان أن الملف الأمني واحد من اهم ركائز الاستقرار

2022/11/05 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

اكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، اثناء استقباله في مكتبه ، وزير الدفاع ثابت العباسي ان الملف الامني واحد من اهم ركائز الاستقرار للبلد حيث يحتاج الى المزيد من العمل والجهد والخطط للسير به قدم.

ووذكر مكتب رئيس ائتلاف النصر في بيان ورد لـ (بغداد اليوم) ان " العبادي تقدم بالتهان والتبريكات للوزير العباسي بمناسبة تسنمه مهام الوزارة ، متمنيا له التوفيق والنجاح في معالجة التحديات العديدة ".

واكد العبادي بحسب البيان، ان" الملف الامني واحد من اهم ركائز الاستقرار للبلد حيث يحتاج الى المزيد من العمل والجهد والخطط للسير به قدما ، وملاحقة فلول الارهاب ، وابعاد مخاطرها عن مددنا"، مشيدا" بتضحيات الابطال من قواتنا المسلحة في دحر العصابات الارهابية والاجرامية".

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