2022/11/05 | 21:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب يعقوب الخضر..تدرك دول مثل المملكة العربية السعودية والعراق بالفعل...

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر المشترين للنفط العراقي أولاً على المسلة.

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