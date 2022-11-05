وزير الدفاع ونظيره السعودي يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/11/05 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مهنئاً إياه لمناسبة تسنمه منصب وزير الدفاع.

واكد الوزير السعودي بحسب بيان لوزارة الدفاع “عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي المستمر، لتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية”.من جانبه، عبر العباسي عن شكره وتقديره لنظيره السعودي، مؤكداً أن العراق حكومة وشعباً يشيدون بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقة بين البلدين.

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