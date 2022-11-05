2022/11/05 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس تحرير وكالة الانباء العراقية: الصحافة الورقية اصبحت شيئاً من التراث” المركز الخبري الوطني.

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