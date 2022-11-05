2022/11/05 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الحكومة تمتلك مقومات النجاح بتوفر المال والأمن والدعم الإقليمي والدولي.وقال السيد الحكيم في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ خلال المؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتوفر المال والأمن والدعم الإقليمي والدولي..



الحكيم يؤكد ان الدولة تمتلك مقومات النجاح المركز الخبري الوطني.

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