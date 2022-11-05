نتيجة حادث مروري.. إصابة 13 شخصا بانفجار صهريج على طريق موصل-دهوك (فيديو)

2022/11/05 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب حادث مروري اليوم السبت باندلاع حريق كبير طال سيارات نقل مشتقات نفطية على الطريق العام بين محافظتي الموصل ودهوك، فيما اصيب 13 شخصًا بانفجار صهريج نتيجة الحريق.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "حادثا مروريا في الطريق بين ناحية فايدة ومجمع دوميس على طريق العام بين مدينة دهوك وموصل أدى لاشتعال النار في صهاريج لنقل المشتقات النفطية"، مبينًا أن "إحدى الصهاريج انفجرت ما ادى إلى جرح 13 شخصا، بينهم 5 منتسبين في الدفاع المدني".

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