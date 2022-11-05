2022/11/05 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sVQOt6ygyMU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجار يغير واقع الحدود.. والرد العراقي شبه مفقود) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجار يغير واقع الحدود.. والرد العراقي شبه مفقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).