2022/11/05 | 22:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: انفجار صهريج على طريق دوميز في دهوك ادى إلى جرح 13...

ظهرت المقالة صهريج ينفجر ويؤدي الى إصابة 13 شخصا في دهوك أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صهريج ينفجر ويؤدي الى إصابة 13 شخصا في دهوك) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صهريج ينفجر ويؤدي الى إصابة 13 شخصا في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).