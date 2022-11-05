2022/11/05 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب، همام التميمي، السبت، عن إيجابيات "التجنيد الإلزامي"، الذي يعتزم البرلمان قراءته بشكل أولي يوم غد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن ايجابيات "التجنيد الإلزامي") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن ايجابيات "التجنيد الإلزامي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).