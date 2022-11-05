2022/11/05 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنّأ فيه سيادته بمناسبة توليه مهامه ونيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وشهد الاتصال الهاتفي البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، وآفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين، وشعبيهما الشقيقين.

كما أكد الطرفان أهمية تنمية الشراكة وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لدول المنطقة وشعوبها المتآخية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).