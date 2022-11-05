روسيا والصين تعرقلان خطة حماية بيئية في المحيط المتجمد الجنوبي

2022/11/05 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت روسيا والصين مرة أخرى، خطط حماية محيط القارة القطبية الجنوبية من عمليات الصيد التي تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و 23 دولة أخرى.

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